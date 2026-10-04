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Kosova 1-1 Avusturya | MAÇ ÖZETİ
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Kosova 1-1 Avusturya | MAÇ ÖZETİ

UEFA Uluslar B Ligi'nde Kosova ile Avusturya 1-1 berabere kaldı. İşte maçın özeti...

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