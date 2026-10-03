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Kazakistan - Moldova (Maç Özeti)
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Kazakistan - Moldova (Maç Özeti)

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Moldova, Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti. İşte karşılaşmanın özet görüntüleri...

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