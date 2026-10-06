CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
İtalya-Türkiye | MAÇ ÖZETİ
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

İtalya-Türkiye | MAÇ ÖZETİ

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Aral Şimşir'in milli formayla ilk golü puan için yeterli olmazken, Bizim Çocuklar gruptaki dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve 0 puanda kaldı. İşte karşılaşmanın özeti.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Aral Şimşir'in milli formayla ilk golü puan için yeterli olmazken, Bizim Çocuklar gruptaki dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve 0 puanda kaldı. İşte karşılaşmanın özeti.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Yunus Akgün: Buradan ayağa kalkmak bizim elimizde
Sonraki Video
Yunus Akgün: Buradan ayağa kalkmak bizim elimizde