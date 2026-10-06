İtalya-Türkiye | MAÇ ÖZETİ

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Aral Şimşir'in milli formayla ilk golü puan için yeterli olmazken, Bizim Çocuklar gruptaki dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve 0 puanda kaldı. İşte karşılaşmanın özeti.