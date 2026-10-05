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İtalya karşısında Yunus Akgün gole çok yaklaştı!
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İtalya karşısında Yunus Akgün gole çok yaklaştı!

A Milli Takım, İtalya karşısında gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci’nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Yunus Akgün’ün kafa vuruşunda kaleci Gianluigi Donnarumma gole izin vermedi.

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