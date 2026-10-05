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İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'ndan İsrail'e protesto!
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İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'ndan İsrail'e protesto!

UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti sahasında İsrail'i konuk etti. Karşılaşam öncesi seremonide İrlandalı futbolcular protestolarını sürdürdü. İşte o anlar...

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