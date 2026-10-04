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GOL | Portekiz 2-1 Norveç
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GOL | Portekiz 2-1 Norveç

UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz, 79. dakikada Gonçalo Ramos'un attığı golle Norveç karşısında skoru 2-1'e getirdi.

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