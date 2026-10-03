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GOL | İspanya 3-1 Çekya
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GOL | İspanya 3-1 Çekya

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Çekya karşı karşıya geldi. İspanya, Mikel Merino'nun 89. dakikada attığı golle 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.

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GOL | İspanya 2-1 Çekya
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GOL | İspanya 2-1 Çekya