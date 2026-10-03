CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
GOL | İspanya 2-1 Çekya
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

GOL | İspanya 2-1 Çekya

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Çekya karşı karşıya geldi. Çekya, Jiri Slama'nın 69. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
GOL | Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya
Sonraki Video
GOL | Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya