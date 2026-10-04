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GOL | Hollanda 2-1 Sırbistan
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GOL | Hollanda 2-1 Sırbistan

UEFA Uluslar A Ligi'nde Hollanda, 72. dakikada Joshua Zirkzee'nin attığı golle Sırbistan karşısında skoru 2-1'e getirdi.

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