Fransa 4-1 Belçika | MAÇ ÖZETİ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. Stade de France'ta oynanan maçta Fransa, Belçika'yı 4-1 mağlup etti. İşte maçın özeti...