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Beşiktaş'a Rashica şoku! Oyuna devam edemedi
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Beşiktaş'a Rashica şoku! Oyuna devam edemedi

UEFA Uluslar B Ligi'ndeki dördüncü maçında sahasında Avusturya'yı konuk eden Kosova'da Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İşte o anlar...

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