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Belarus - Finlandiya (Maç Özeti)
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Belarus - Finlandiya (Maç Özeti)

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçında Belarus sahasında Finlandiya'yı konuk etti. Belarus bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte maçın özeti...

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