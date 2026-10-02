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Azerbaycan - Lihtenştayn (Maç Özeti)
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Azerbaycan - Lihtenştayn (Maç Özeti)

Azerbaycan ile Lihtenştayn UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geldiler. Organizasyonun D Ligi 2. Grup 3. hafta maçında oynanan mücadele 0-0'lık golsüz beraberlikle sona erdi. İşte maçın özeti...

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