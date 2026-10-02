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Arda Güler cezalı duruma düştü!
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Arda Güler cezalı duruma düştü!

Milli futbolcumuz Arda Güler, Belçika maçının 90+2. dakikasında sarı kart görerek İtalya ile oynanacak deplasman karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

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