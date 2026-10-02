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Almanya - Sırbistan (Maç Özeti)
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Almanya - Sırbistan (Maç Özeti)

Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. İşte maçın özeti

Uefa Uluslar Ligi A Grubu'nda Almanya evinde Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti
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