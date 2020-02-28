28 Şubat 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting'i eleyip tarih yazdıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
28.02.2020

İdlib'te rejim güçleri tarafından hava saldırısına uğrayarak şehit olan kahraman askerlerimiz için mesaj yollayan Okan Buruk, "Maç sonu galibiyet aldığımız için sevindik, sahada kutlama yaptık ama içeri girince aldığımız şehit haberleri hepimizi derinden yaraladı. Ülkemizin başı sağolsun, Türk askerinin başı sağolsun. Bu haberler bizi çok yıpratıyor. Mehmetçiğimize galibiyeti armağan edelim ama oradaki üzüntüyü derinden yaşıyoruz" dedi.

"120 DAKİKA YÜREKLERİYLE OYNADILAR"
Kısa sürede toparlandıklarını belirten genç teknik adam, "3 gün önce maç oynadık, bugün maça çıkıyoruz, oyuncularımıza 48 saatin yeterli olduğunu hep söyledik. Bugün 120 dakika yürekleriyle, vücutlarıyla, her şeyleriyle mücadele ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum, bugün her türlü övgüyü hak ettiler. Maç sonu tribünlerde her renkten bayrak ve forma olduğunu gördüm. Bir milli takım nasıl destekleniyorsa, Başakşehir de öyle desteklendi. Şehit haberleri almasaydık, daha güzel bir gece olabilirdi bizim için" ifadelerini kullandı.

"2000 YILINDA DA MUCİZEYDİ"
Galatasaray ile kazandığı UEFA Kupası'na değinen Okan Buruk, "2000 yılında da bir Türk takımı için Avrupa'da kupa kazanmak mucizeydi. 2020'ye geldiğimizde, daha da zorlaştı. Takımlarımızın Mart ayını zor gördüğü yıllar oldu, gitgide kötüye gitti. Avrupa'da gruptan çıkmak istedik, başardık, bir bir bu turları geçmek istiyoruz. Bir Türk takımı olarak bunları ülkemize yaşatmak, bu öz güveni ortaya çıkarmak ve Türk takımları tekrardan burada yarışabiliri göstermemiz gerekiyor. Hem ülkemiz için çabalıyoruz, hem de güçlü olmamız gerekiyor. Futbol bu ülkenin temel taşı, buradaki başarılar insanlara da yansıyor. Gladbach maçından sonra Almanya'daki Türk vatandaşlarımızın sevinci çok önemliydi. Biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız, bu finale kadar mı gider, nereye kadar gider, onu bilemiyorum" mesajını verdi.

"ELEŞTİRİ DE OLMASI GEREKİYOR"
Ligde de şampiyonluk istediklerini söyleyen 46 yaşındaki hoca, "Her şeyi yaşıyoruz, ligde lider durumda haftayı bitirdik, burada turu geçen bir takımın hocasıyım, belki bir önceki maçta eleştirilen bir hocaydım, eleştiri de olması gerekiyor, herkesin futbolla ilgili görüşleri var. Beni başarılı kılan oyuncularımın performansı, onlar en iyisini yapmaya çalıştı, onlar teknik adamları iyi ya da kötü yapabiliyorlar. Hedefimiz bu sene için ligde devam etmek ve şampiyonluk içinde yer alabilmek. Devre arasında takviye yapmadık, elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ben de gelişirim, oyuncularımız da gelişir. Yaşları ne olursa olsun, oyuncularımızı hep ileri götürmeye çalışıyoruz. Demba Ba, Clichy belki yaş olarak önde ama her şeylerini veriyorlar. Önemli olan oyuncularımla birlikte bir iş çıkarabilmek, bunun için çabalıyoruz" diye konuştu.

DİĞER
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz 28.02.2020
Okan Buruk: Turu fazlasıyla önemsiyoruz Okan Buruk: Turu fazlasıyla önemsiyoruz 26.02.2020
Okan Buruk tur için umutlu Okan Buruk tur için umutlu 21.02.2020
Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon 17.12.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Göksel Gümüşdağ'dan kura yorumu Göksel Gümüşdağ'dan kura yorumu 16.12.2019
Başakşehir'den Avrupa'da tarihi başarı Başakşehir'den Avrupa'da tarihi başarı 14.12.2019
Okan Buruk: Böyle başarılara ihtiyacımız var Okan Buruk: Böyle başarılara ihtiyacımız var 13.12.2019
Roma'nın performansı bizim büyüklere ders olmalı "Roma'nın performansı bizim büyüklere ders olmalı" 29.11.2019
Okan Buruk: Almanya'da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz Okan Buruk: Almanya'da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz 29.11.2019
Başakşehir tur için sahada Başakşehir tur için sahada 28.11.2019
Abdullah Avcı: Ligdeki hava Avrupa’ya yansır Abdullah Avcı: Ligdeki hava Avrupa’ya yansır 27.11.2019
Roma Başakşehir maçı için İstanbul'da Roma Başakşehir maçı için İstanbul'da 27.11.2019
Okan Buruk: Son maçta sakatlanan Mahmut, yarın bizimle olmayacak Okan Buruk: "Son maçta sakatlanan Mahmut, yarın bizimle olmayacak" 27.11.2019
Trabzonspor - Getafe maçına doğru Trabzonspor - Getafe maçına doğru 27.11.2019
Başakşehir Avusturya'dan lider döndü! Başakşehir Avusturya'dan lider döndü! 08.11.2019
Ünal Karaman: Kaybettiğimiz için üzgünüz Ünal Karaman: Kaybettiğimiz için üzgünüz 25.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Başakşehlr'de maç sonu büyük sevinç! İşte o görüntüler
İstenmeyen adam ilan edilmişti! Gittiği takımda...
Fenerbahçe'de çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ali Koç...
İşte derbinin faturası! Fenerbahçe'de Ozan Tufan...
Derbi sonrası Fenerbahçe yenileniyor! Yeni sezonda gidecekler...
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta maçından kareler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör