05 Ağustos 2020, Çarşamba

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Kopenhag taraftarlarından Başakşehir'e taciz! Skandal görüntüler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Kopenhag ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, kaldığı otelde Danimarka'lı taraftarlarca havai fişekle taciz edildi. İşte o skandal görüntüler...
05.08.2020
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