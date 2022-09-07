Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu: Fenerbahçe ligde şampiyon olur!
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Mücadele öncesinde Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de de 1. olmasını bekliyorum" diyen Rumen çalıştırıcı, "Fenerbahçe sonuçta ilk maçını kazanmak için çok istekli olacak. Biz de kazanmak istiyoruz. Bu elime maçı değil, grup maçı. Biz de alabildiğimizi almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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