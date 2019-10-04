04 Ekim 2019, Cuma

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Başakşehir son dakikada yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul Başakşehir, J Grubu'ndaki ikinci maçında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu lacivertli takımın golünü 55'inci dakikada Edin Visca atarken, Alman ekibinin golünü 90+1'de Herrmann kaydetti. Gruptaki diğer mücalede de aynı skor oldu ve Wolfsberger evinde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir gruptaki 3'üncü maçında 24 Ekim'de evinde Wolfsberger'i ağırlayacak.
04.10.2019

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Caiçara'nın atak yönünün sağından ortasında İrfan topu kafasıyla Aleksic'e indirdi, Sırp oyuncunun sert şutunu kaleci Sommer kornere çeldi.

20'nci dakikada sağ kanatta Kramer'in iyi ortasında Thuram'ın etkili kafa vuruşunda Mert Günok topu kornere gönderdi.

24'üncü dakikada Başakşehir önemli bir gol şansında yararlanamadı. Önce İrfan'ın ara pasında Crivelli topla buluştu, İtalyan oyuncunun ara pasında da Visca'nın ceza sahası içinden kaleye gönderdiği sert şut kaleci Sommer'den döndü.

36'ncı dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden sert şutunu kaleci Sommer güçlükle kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

52'nci dakikada Alman ekibi atak yönün solundan kullandığı korner atışıyla tehlike yarattı. Raffael'in kullandığı kornet vuruşunda Lainer'in kafa vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi.

55'inci dakikada Başakşehir'i öne geçiren gol geldi Enzo Crivelli'nin pasında Visca sol çaprazdan aldığı topla ceza sahasına girdi ve kaleci Sommer'in yanından topu filelerle buluşturdu: 1-0

78'inci dakikada Caiçara'nın oratsında müsait pozisyonda Gulbrandsen'in vuruşu auta çıktı.

90+1'inci dakikada Borussia Mönchengladbach beraberlik golünü buldu. Raffael'in kullandığı duran topta Bensebaini'nin dokunuşu üst direkten, Herrmann'ın önünde kaldı ve Alman oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-1

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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