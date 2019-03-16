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Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
16.03.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminde Napoli - Arsenal, Villarreal - Valencia, Benfica - Frankfurt ve Slavia Prag - Chelsea eşleşmeleri oluştu.
Kupa 2'de yarı final kuraları da çekildi.
Napoli- Arsenal eşleşmesinin galibi, Villarreal - Valencia eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.
Benfica- Frankfurt eşleşmesinde tur atlayan takım ise Slavia Prag - Chelsea eşleşmesinin kazananı ile mücadele edecek.
Kupa 2'de çeyrek final ilk maçları 11 Nisan, rövanş karşılaşmaları 18 Nisan'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi finaline 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
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