22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Zeki Uzundurukan: "Ünal Karaman Trabzonspor'u çalıştırmayı sonuna kadar hak etti"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönemeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un teknik direktör Ünal Karaman'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalama kararını yorumladı. Uzundurukan, "Ünal Karaman Trabzonspor'u çalıştırmayı sonuna kadar hak etti." dedi.
22.05.2019
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