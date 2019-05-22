Zeki Uzundurukan: "Ünal Karaman Trabzonspor'u çalıştırmayı sonuna kadar hak etti"

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönemeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un teknik direktör Ünal Karaman'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalama kararını yorumladı. Uzundurukan, "Ünal Karaman Trabzonspor'u çalıştırmayı sonuna kadar hak etti." dedi.