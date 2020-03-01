01 Mart 2020, Pazar
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Zeki Uzundurukan: Sosa sahadaki hoca gibi
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve 5-2 bordo-mavili takımın üstünlüğüyle sonuçlanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Uzundurukan, Arjantinli yıldız Jose Sosa ile ilgili "Sosa'nın farklı bir görevi var Trabzonspor'da. Saha içinde teknik direktör gibi. Hoca'nın elini kuvvetlendiren bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
01.03.2020
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