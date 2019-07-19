19 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Yusuf Yazıcı'nın transferi askıya alındı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, milli yıldızları Yusuf Yazıcı'nın Fransız ekibi Lille'e transferinin şimdilik askıya alındığını söyledi. Yusuf'u göndermeyi istemediklerini belirten Ağaoğlu, başarılı oyuncunun yurt dışında oynamak istediğini fakat Lille'den yeterli bir teklifin gelmediğini dile getirdi.
19.07.2019

Trabzonspor 2 gün izin yapacak Trabzonspor 2 gün izin yapacak 18.07.2019
Trabzonspor'da hedef yeniden Santini Trabzonspor'da hedef yeniden Santini 18.07.2019
Erce Kardeşler Trabzonspor yolunda Erce Kardeşler Trabzonspor yolunda 17.07.2019
Gaston Campi Trabzon'a geldi Gaston Campi Trabzon'a geldi 17.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Nwakaeme kaldığı yerden Nwakaeme kaldığı yerden 17.07.2019
Trabzonspor'da forvet harekatı Trabzonspor'da forvet harekatı 17.07.2019
Abdulkadir Parmak'tan güldüren paylaşım Abdulkadir Parmak'tan güldüren paylaşım 16.07.2019
Trabzonspor Yusuf Yazıcı için Lille ile masada Trabzonspor Yusuf Yazıcı için Lille ile masada 14.07.2019
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması 14.07.2019
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları 14.07.2019
Trabzonspor taraftarıyla buluştu Trabzonspor taraftarıyla buluştu 13.07.2019
Trabzonspor'dan CAS'a itiraz Trabzonspor'dan CAS'a itiraz 13.07.2019
Trabzonspor formül arıyor Trabzonspor formül arıyor 12.07.2019
Ünal Karaman ve futbolculardan büyük sürpriz Ünal Karaman ve futbolculardan büyük sürpriz 11.07.2019
Trabzonspor Campi'yi bekliyor Trabzonspor Campi'yi bekliyor 10.07.2019
Trabzonspor'dan ekonomik transferler Trabzonspor'dan ekonomik transferler 10.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Gustavo'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!
Seri için dev tepki! "Fakir dilenciler"
Fenerbahçe taraftarından şok forma tepkisi! 'Çubuklu'ma dokunma
Emre Mor için Celta Vigo'dan açıklama: Galatasaray cevap vermiyor!
Fenerbahçe'ye Bayern'den süper yıldız!
Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör