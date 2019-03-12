Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Yusuf Yazıcı'ya sahip çıktı. Bordo mavili takımın süper lig'in 25. haftasında Akhisarspor ile oynadığı maçta 67. dakikada yerini Olcay Şahan'a bırakan Yusuf Yazıcı bazı taraftarlar tarafından protesto edilmişti.
Yusuf Yazıcı'nın tepkiler nedeniyle moralinin bozuk olduğu öğrenildi. Son dört maça iğne ile çıkan ve sağ ayak bileğinde kemik büyümesi olan 22 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Ünal Karaman ve takım arkadaşları destek verdi.
Karaman'ın Yusuf Yazıcı'ya "Sakat sakat oynayarak elinden geleni yaptın, başın öne eğilmesin. gösterdiğin fedakarlığı biz biliyoruz" dediği aktarıldı.
Akhisarspor maçının 34. dakikasında sarı kart gören Yusuf Yazıcı cezalı duruma düştü. 22 yaşındaki oyuncu 26. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
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