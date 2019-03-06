06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ünal Karaman basın toplantısında sinirlendi: "Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun!"

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ünal Karaman basın toplantısı sırasında sosyal medyadan atılan bir yorum üzerine sinirlendi.
06.03.2019

Tecrübeli teknik adam basın toplantısına katılanlar arasından bir kişinin sosyal medyadan "Ünal Karaman basın toplantısında bütün hatalarını basın mensuplarına yıktı" paylaşımını öğrennice sinirlendi ve şu sözleri sarfetti: "Ünal Karaman: Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun!"

Ünal Karaman basın toplantısında sinirlendi: Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun! Ünal Karaman basın toplantısında sinirlendi: "Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun!" 06.03.2019
Trabzonspor kupaya veda etti Trabzonspor kupaya veda etti 06.03.2019
Ekuban'ın pozisyonu net penaltı "Ekuban'ın pozisyonu net penaltı" 05.03.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler Kasımpaşa - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler 04.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı 04.03.2019
Fırtına Kasımpaşa deplasmanında Fırtına Kasımpaşa deplasmanında 04.03.2019
Yusuf Yazıcı sakatlandı! İşte o anlar... Yusuf Yazıcı sakatlandı! İşte o anlar... 26.02.2019
Fırtına kupada yarı final istiyor Fırtına kupada yarı final istiyor 26.02.2019
Kupa Avrupa'ya açılan kapı "Kupa Avrupa'ya açılan kapı" 26.02.2019
Ünal Karaman: Türkiye Kupası'nı istiyoruz Ünal Karaman: "Türkiye Kupası'nı istiyoruz" 26.02.2019
Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması 22.02.2019
Abdülkadir Parmak: Bizim için çok önemli bir galibiyetti Abdülkadir Parmak: "Bizim için çok önemli bir galibiyetti" 22.02.2019
Ahmet Ağaoğlu: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı Ahmet Ağaoğlu: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" 22.02.2019
Göztepe - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler Göztepe - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler 22.02.2019
Trabzonspor'da düşüş sürüyor Trabzonspor'da düşüş sürüyor 19.02.2019
Trabzonspor'da Rodallega'nın sezonu Trabzonspor'da Rodallega'nın sezonu 15.02.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da dev operasyon! 6 gidiyor, 4 geliyor! 
Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...
Şenol Güneş, Milli Takıma kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...
Fatih Terim’den kadroya neşter! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor 11’i
Galatasaray'da tek çare 9 galibiyet
Beşiktaş'ta şok ayrılık! İşte yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör