06 Mart 2019, Çarşamba
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Ünal Karaman basın toplantısında sinirlendi: "Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun!"
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ünal Karaman basın toplantısı sırasında sosyal medyadan atılan bir yorum üzerine sinirlendi.
06.03.2019
Tecrübeli teknik adam basın toplantısına katılanlar arasından bir kişinin sosyal medyadan "Ünal Karaman basın toplantısında bütün hatalarını basın mensuplarına yıktı" paylaşımını öğrennice sinirlendi ve şu sözleri sarfetti: "Ünal Karaman: Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun!"
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