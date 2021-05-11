Uğurcan Çakır'a Inter kancası! Trabzonspor'a sunulan teklif...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu 4. sırada bitirmeyi garantiye alan Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır için dev bir teklif geldi. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 25 yaşındaki kaleciye gelen teklifi açıkladı. Uzundurukan, "Inter'in Uğurcan Çakır için 20 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay teklifi masada duruyor" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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