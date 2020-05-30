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Türk Kızılayı'nın motivasyon şarkısı Trabzonspor marşı

Türk Kızılayı'nın Ortahisar Şubesi, ihtiyaç sahiplerine yardımlarına devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Kızılay ekipleri, yardımları dağıtırken motivasyon olarak Trabzonspor marşı çaldı ve o videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Aşk ile koşan yorulmaz" ifadelerini kullandı. İşte o video...
30.05.2020
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