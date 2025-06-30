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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a 22'lik kanat!

Transfer çalışmalarına devam Trabzonspor'un gündemine flaş bir isim geldi. Bordo mavililer, geçtiğimiz sezon Young Boys forması giyen kanat oyuncusu Alan Virginius'un transferi için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

30 Haziran 2025 | 21:56
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