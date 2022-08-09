Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Siopis önemli açıklamalarda bulundu! "Oynamak istediğim lig..."
Trabzonspor'un yıldız futbolcularından Siopis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 28 yaşındaki Yunan futbolcu, şuanda Trabzonspor'un oyuncusu olduğu ama bir gün Premier Lig'de oynamak istediğini kaydetti. İşte o sözler...
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