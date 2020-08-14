14 Ağustos 2020, Cuma

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Trabzonspor'un transfer gündemi

Trabzonspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-mavililerin en az 5 oyuncuyu daha kadrosuna katmayı bekleniyor.
14.08.2020
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