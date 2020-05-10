10 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu ısrarı

Trabzonspor sezon başından beri almak istediği Halil Dervişoğlu için yeniden harekete geçti. Bordo-mavililerin Brentford'ın forveti için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.
10.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu ısrarı Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu ısrarı 10.05.2020
Sahada ve kasada kazanan kulüp olacağız "Sahada ve kasada kazanan kulüp olacağız" 10.05.2020
Ali Sürmen'den Nihat Özdemir'e sert sözler Ali Sürmen'den Nihat Özdemir'e sert sözler 10.05.2020
Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da favorilerden biriyiz Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da favorilerden biriyiz 09.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Lig tescil edilse hiçbir Trabzonsporlu bu şampiyonluğa sevinemez "Lig tescil edilse hiçbir Trabzonsporlu bu şampiyonluğa sevinemez" 08.05.2020
Hüseyin Çimşir: Sezonun tamamlanmasından yanayım Hüseyin Çimşir: Sezonun tamamlanmasından yanayım 08.05.2020
Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması 08.05.2020
Ahmet Ağaoğlu: En şanslı kulüp Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu: En şanslı kulüp Trabzonspor 08.05.2020
Ağaoğlu: Trabzonspor devletin vereceği her karara saygı duyuyor Ağaoğlu: Trabzonspor devletin vereceği her karara saygı duyuyor 06.05.2020
Trabzonspor antrenmanlara başladı Trabzonspor antrenmanlara başladı 05.05.2020
Trabzonsporlu Filip Novak lige hazır Trabzonsporlu Filip Novak lige hazır 04.05.2020
Hosseini ile 1 yıl daha Hosseini ile 1 yıl daha 04.05.2020
Trabzonspor'da Chakvedatze operasyonu Trabzonspor'da Chakvedatze operasyonu 04.05.2020
Abdülkadir Ömür ve arkadaşlarının ayak tenisi keyfi Abdülkadir Ömür ve arkadaşlarının ayak tenisi keyfi 03.05.2020
Norveç salgınla mücadelede Türkiye'yi başarılı buluyor "Norveç salgınla mücadelede Türkiye'yi başarılı buluyor" 03.05.2020
Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor 03.05.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fatih Terim listeyi verdi! Galatasaray transferde atağa kalkıyor
Galatasaray'a 19'luk stoper! İşte önerilecek rakam
Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! 'Yeni Firmino' bedavaya gelecek
Fenerbahçe'de dev operasyon! Tam 59 transfer...
Çocuklarda görüldü! Corona virüsüyle bağlantılı...
Galatasaray'dan flaş Diagne kararı! Fatih Terim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör