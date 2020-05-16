16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Trabzonspor'un gözü Cenk Özkaçar'da

Trabzonspor, gelecek sezon tecrübeli isimlerin yanına genç oyuncuları transfer ederek takımın yaş ortalamasını aşağı çekmek istiyor. Bordo-mavililer bu doğrultuda Altay'ın genç stoperi Cenk Özkaçar'ı transfer listesine dahil etti.
16.05.2020
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