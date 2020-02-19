Trabzonspor'un 'büyük maç' karnesi

Lider Trabzonspor İstanbul'un Üç Büyükleri'ne karşı iyi sonuçlarını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer üç büyüklere 1 yıldır yenilmiyor.