19 Şubat 2020, Çarşamba

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Trabzonspor'un 'büyük maç' karnesi

Lider Trabzonspor İstanbul'un Üç Büyükleri'ne karşı iyi sonuçlarını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer üç büyüklere 1 yıldır yenilmiyor.
19.02.2020

Trabzonspor'un 'büyük maç' karnesi Trabzonspor'un 'büyük maç' karnesi 19.02.2020
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