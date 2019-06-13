13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'nun sıradaki hedefi Fıratcan

Transfer harekatına Yusuf Sarı ile başlayan Trabzonspor'un sıradaki hedefi Fıratcan üzüm... Bordo mavililerin, genç futbolcunun transferini kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor.
13.06.2019

Trabzonspor, kadrosuna genç isimleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor... Transfer harekatına Marsilya'dan Yusuf Sarı'yı alarak başlayan bordo mavililerin bir sonraki hedefi Fıratcan Üzüm...

Yönetim, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor formasıyla başarılı maçlar çıkaran 20 yaşındaki oyuncuyla bir süredir temasta. Scout ekibinin olumlu rapor hazırladığı Fıratcan'ı Teknik Direktör Ünal Karaman'ın da kadroda görmek istediği öğrenildi.

Eskişehirspor ile sözleşmesi sona Eren genç futbolcunun kısa süre içerisinde bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon 21 maçta forma giyen Fıratcan üzüm'ün Eskişehirspor formasıyla 1 golü bulunuyor..

Trabzonspor'dan Didier Ndong hamlesi Trabzonspor'dan Didier Ndong hamlesi 12.06.2019
Hosseini ameliyat edildi Hosseini ameliyat edildi 11.06.2019
Yusuf Sarı'da mutlu son Yusuf Sarı'da mutlu son 10.06.2019
Taylan Antalyalı Trabzonspor'a doğru Taylan Antalyalı Trabzonspor'a doğru 09.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Rodallega ile sıkı pazarlık Rodallega ile sıkı pazarlık 07.06.2019
Albayrak formayı giydi gençlerle bir araya geldi Albayrak formayı giydi gençlerle bir araya geldi 07.06.2019
Albayrak Trabzonspor'un bayramlaşma töreninde Albayrak Trabzonspor'un bayramlaşma töreninde 06.06.2019
Uğurcan Çakır: Bazen rüya mı diye korkuyorum Uğurcan Çakır: "Bazen rüya mı diye korkuyorum" 06.06.2019
Trabzonspor'dan savunma hamlesi Trabzonspor'dan savunma hamlesi 06.06.2019
Trabzonspor Karaman ile imzalıyor Trabzonspor Karaman ile imzalıyor 05.06.2019
Trabzonspor harekete geçti Trabzonspor harekete geçti 05.06.2019
Ahmet Ağaoğlu: Az ama öz transfer yapacağız Ahmet Ağaoğlu: "Az ama öz transfer yapacağız" 04.06.2019
Rodallega'ya 1 hafta süre Rodallega'ya 1 hafta süre 03.06.2019
John Ogu Trabzonspor'a doğru John Ogu Trabzonspor'a doğru 03.06.2019
Trabzonspor yeni formaları tanıttı Trabzonspor yeni formaları tanıttı 02.06.2019
Ekuban artık Trabzonspor'un Ekuban artık Trabzonspor'un 01.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Başakşehir'de Edin Visca gemileri yaktı! Fenerbahçe...
Şampiyonun 3.transferi an meselesi! İşte Galatasaray'a imzalayacak o isim...
Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor!
Fenerbahçe'ye Hırvat orta saha! Aykut Kocaman da istemişti
Beşiktaş'ta rota İtalya! İşte hedefteki isim
Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Comolli listesine aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör