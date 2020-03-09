09 Mart 2020, Pazartesi
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Trabzonspor'dan Zekeriya Alp'e tepki
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'nun imzasıyla Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp'in açıklamalarına yanıt verdi.
09.03.2020
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