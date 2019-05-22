22 Mayıs 2019, Çarşamba

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Trabzonspor'dan Ünal Karaman kararı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile ilgili kararını verdi. Trabzonspor, Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacak. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. .
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