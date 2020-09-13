Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması

Trabzonspor, Trabzon'a dönmeyen Norveçli oyuncu Alexander Sörloth ile ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, Norveçli futbolcu için Almanya takımlarından Leipzig'in resmi transfer teklifi verdiğini ve teklifin değerlendirileceğini duyurdu. Trabzon ekibi, henüz Trabzon'a gelmeyen golcü oyuncu için disiplin talimatlarını devreye soktu.

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