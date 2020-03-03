03 Mart 2020, Salı
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Trabzonspor'da son durum
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmayı hedefliyor. Taraftarı önünde oynayacağı maçta Fenerbahçe karşısında avantajlı bir sonuç almak isteyen bordo-mavili takımın son durumu...
03.03.2020
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