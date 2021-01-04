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Trabzonspor'da şok ayrılık! Afobe gidiyor mu? Canlı yayında duyurdu...
Ara transfer döeni hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da şok bir gelişme yaşandı. Sezon başında Stoke City'den transfer edilen Afobe takımdan ayrılacak mı? A Spor muhabiri Yunus Emre Sel canlı yayında duyurdu. İşte detaylar...
04.01.2021
Fotomaç Gazetesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, bordo-mavili kulüpteki son gelişmeleri A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi Transfer programında değerlendirdi. Pereira'nın forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu ve bu yüzden duygusal bir mesaj paylaştığını dile getiren Sel, Afobe'ye yönetim tarafından ikinci yarı kadrosunda düşünülmediğinin iletildiğini söyledi. Yunus Emre Sel, Stoke City ile yapılan görüşmelerin ardından Afebe'nin sözleşmesinin feshedileceğini açıkladı.
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