Trabzonspor'da sakatlıkların son durumu ne? Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Anthony Nwakaeme ve Jose Sosa'nın son durumu hakkında bilgi verdi. Ağaoğlu, "Uğurcan'ın MR'ı daha gelmedi ama Ankaragücü maçında oynayamayabilir. Nwakaeme için 3 hafta dediler ama ben Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyorum. Sosa bu hafta idmanlara çıkar, Ankaragücü maçında da süre alabilecek konuma gelecektir" ifadelerini kullandı.

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