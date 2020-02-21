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Trabzonspor'da Nwakaeme Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlı takımla oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
21.02.2020

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