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Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç derbide forma giyemeyecek!
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Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç derbide forma giyemeyecek!

Trabzonspor'da milli futbolcu Mustafa Eskihellaç, Beşiktaş derbisinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

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