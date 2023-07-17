Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'le yollar ayrıldı!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! 17 Temmuz 2023 | 12:00
06:40
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz gelişmesi! 16 Temmuz 2023 | 12:00
01:06
GOL | Trabzonspor 2-2 Fehervar 15 Temmuz 2023 | 12:00
01:01
GOL | Trabzonspor 1-2 Fehervar 15 Temmuz 2023 | 12:00
00:58
GOL | Trabzonspor 1-1 Fehervar 15 Temmuz 2023 | 12:00
00:58
GOL | Trabzonspor 1-0 Fehervar 15 Temmuz 2023 | 12:00
02:36
Göktan Gürpüz Trabzonspor'da 14 Temmuz 2023 | 12:00
20:10
Joaquin Fernandez'den sakatlık sözleri! 10 Temmuz 2023 | 12:00