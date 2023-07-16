Trabzonspor'da Dorukhan Toköz gelişmesi!
Trabzonspor'da flaş ayrılık talebi. Bjelica'nın yetersiz raporu verdiği Dorukhan Toköz, yönetimle yaptığı toplantıda ayrılık talebini iletti. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
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