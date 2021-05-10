Trabzonspor'da Djaniny ve Flavio sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, Djaniny ve Flavio bu maçta sakatlanmıştı. Bordo-mavililerden konuyla ilgili açıklama gelirken, A Spor muhabiri Yunus Emre Sel de son bilgileri aktardı. Sel, "2 oyuncu da kalan 2 maçta forma giyemeyecek" şeklinde konuştu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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