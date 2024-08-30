Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor!
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ne İsviçre ekibi St. Gallen'e elenerek veda etmesinin ardından flaş bir karar alındı. Bordo mavili kulüpte yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırmaya karar verdi. Yönetimiyle görüşen Başkan Ertuğrul Doğan'ın Abdullah Avcı ile devam edilmemesini kararlaştırdığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamla sözleşme feshi konusunda görüşmeler sürüyor. Trabzonspor'daki ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.
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