21 Mayıs 2020, Perşembe

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Trabzonspor'da 4. kez test yapıldı

Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dördüncü defa uygulanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin dördüncüsü yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
21.05.2020
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