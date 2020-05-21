Trabzonspor'da 4. kez test yapıldı

Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dördüncü defa uygulanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin dördüncüsü yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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