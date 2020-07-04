04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Trabzonspor'a coşkulu uğurlama
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti. Bordo-mavililerde sakatlıkları geçen Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak da kadroya dahil edildi. İstanbul'a gitmek üzere Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılan Trabzonspor kafilesini çok sayıda taraftar meşalelerle uğurladı.
04.07.2020
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