Trabzonspor'a coşkulu uğurlama

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti. Bordo-mavililerde sakatlıkları geçen Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak da kadroya dahil edildi. İstanbul'a gitmek üzere Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılan Trabzonspor kafilesini çok sayıda taraftar meşalelerle uğurladı.

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