14 Mart 2019, Perşembe

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Trabzonspor'a çifte müjde

Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Jose Sosa ve Hosseini, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyebilecek.
14.03.2019

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