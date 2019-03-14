14 Mart 2019, Perşembe
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Trabzonspor'a çifte müjde
Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Jose Sosa ve Hosseini, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyebilecek.
14.03.2019
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