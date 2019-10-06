06 Ekim 2019, Pazar

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"Trabzonspor'a bazı konularda haksızlık ediliyor"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının ardından Takım Oyunu prgramında açıklamalarda bulundu.
06.10.2019

Toroğlu, "1-İki takımın teknik direktörünü de tebrik ederim. 2- Zemini kim yapmışsa ve kim bakmışsa helal olsun. 3-Trabzonspor'a bazı konularda haksızlık ediliyor. Trabzonspor uzun zamandır kötü idare edildi. Ağaoğlu ve ekibi geldikten sonra kulüpte bir sistem var." ifadelerini kullandı.

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